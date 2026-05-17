Авианосец Gerald R. Ford, установив полувековой рекорд, вернулся в Норфолк

Gerald R. Ford, новейший и самый мощный из американских авианосцев, вернулся на базу в Норфолке, Вирджиния, после морского похода, продолжавшегося 326 дней. Это стало самым длительным пребыванием корабля ВМФ США в море со времен Вьетнамской войны.

Он обеспечивал операцию по задержанию президента Венесуэлы Николаса Мадуро, а также принимал активное участие в военных действиях США и Израиля против Ирана. В ходе этой операции в прачечной корабля произошел пожар, что потребовало ремонта.

Строительство корабля обошлось в 13 миллиардов долларов, на нем впервые были использованы новые технологии, такие как электромагнитная катапульта. Длительное пребывание в море позволило проверить, как работу этих узлов, так и способность экипажа справиться с нагрузкой.

"То, что сделала эта авианосная группа – просто невероятно! Феноменально!" – заявил на церемонии встречи корабля военный министр Пит Хегсет.