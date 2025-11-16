x
16 ноября 2025
Израиль

Внимание, розыск: пропал 22-летний Эден Спирштейн из Од а-Шарона

Розыск
время публикации: 16 ноября 2025 г., 22:53 | последнее обновление: 16 ноября 2025 г., 22:53
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске 22-летнего жителя Од а-Шарона Эдена Спирштейна. В последний раз его видели 15 ноября примерно в 12:40 на улице Соколов в Од а-Шароне.

Приметы: рост около 1.70, худой, темные волосы. На нем были брюки бирюзового цвета и коричневая рубашка.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшего, просят обращаться по телефонам 100 или 050-9131415, 09-7473444.

Израиль
