Внимание, розыск: пропал 22-летний Эден Спирштейн из Од а-Шарона
время публикации: 16 ноября 2025 г., 22:53 | последнее обновление: 16 ноября 2025 г., 22:53
Полиция обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске 22-летнего жителя Од а-Шарона Эдена Спирштейна. В последний раз его видели 15 ноября примерно в 12:40 на улице Соколов в Од а-Шароне.
Приметы: рост около 1.70, худой, темные волосы. На нем были брюки бирюзового цвета и коричневая рубашка.
Всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшего, просят обращаться по телефонам 100 или 050-9131415, 09-7473444.