x
22 декабря 2025
|
последняя новость: 08:35
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
22 декабря 2025
|
22 декабря 2025
|
последняя новость: 08:35
22 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

"Аль-Ахбар": 5 января юг Ливана объявят "зоной, свободной от оружия"

Ливан
Хизбалла
время публикации: 22 декабря 2025 г., 07:36 | последнее обновление: 22 декабря 2025 г., 07:39
Премьер-министр Ливана Наваф Салам
AP Photo/Hussein Malla

Ливанская газета "Аль-Ахбар", ассоциированная с "Хизбаллой", пишет, что премьер-министр Ливана Наваф Салам намерен на заседании правительства 5 января заявить, что район к югу от реки Литани стал "зоной, свободной от оружия".

По мнению редакции "Аль-Ахбар", такое заявление Салама будет уступкой внешнему давлению и угрозам эскалации со стороны Израиля.

Издание пишет, что "Хизбалла" не намерена передавать оружие к северу от Литани, отмечая, что обязательства касаются только южной зоны.

Ранее сам Салам заявлял, что первая фаза плана по "концентрации оружия под контролем государства" к югу от Литани находится "в нескольких днях" от завершения, и что Ливан готов переходить ко второй фазе – "к северу от Литани", согласно плану армии.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 03 декабря 2025

В Эн-Накуре состоялась встреча представителей Израиля и Ливана
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 29 ноября 2025

Ливанская армия показала журналистам подземные объекты "Хизбаллы"
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 20 ноября 2025

Премьер-министр Ливана призвал Израиль начать переговоры
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 06 ноября 2025

"Хизбалла" сообщила президенту Ливана, что не сложит оружие