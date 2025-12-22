"Аль-Ахбар": 5 января юг Ливана объявят "зоной, свободной от оружия"

Ливанская газета "Аль-Ахбар", ассоциированная с "Хизбаллой", пишет, что премьер-министр Ливана Наваф Салам намерен на заседании правительства 5 января заявить, что район к югу от реки Литани стал "зоной, свободной от оружия".

По мнению редакции "Аль-Ахбар", такое заявление Салама будет уступкой внешнему давлению и угрозам эскалации со стороны Израиля.

Издание пишет, что "Хизбалла" не намерена передавать оружие к северу от Литани, отмечая, что обязательства касаются только южной зоны.

Ранее сам Салам заявлял, что первая фаза плана по "концентрации оружия под контролем государства" к югу от Литани находится "в нескольких днях" от завершения, и что Ливан готов переходить ко второй фазе – "к северу от Литани", согласно плану армии.