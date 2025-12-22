Отдел жалоб Управления рынка страхования и пенсионных накоплений вернул населению 20 млн шекелей

Управление по надзору за рынком капитала, страхования и пенсионных накоплений опубликовало отчет об обращениях граждан в 2024 году.

Согласно отчету, количество обращений выросло на 10% по сравнению с 2023 годом до 17,6 тысяч обращений. 24% обращений связаны с запросами на получение информации, остальные 76% составили жалобы.

59% обращений касались страхования, 15% - пенсионных накоплений, 11% - сберегательных касс, 10% - работы страховых и пенсионных агентов, 4% - поставщиков внебанковских финансовых услуг, и 1% - пенсионной клиринговой палаты.

По итогам рассмотрения жалоб населению были возвращены 20 миллионов шекелей. Наибольшую сумму своим клиентам вернула компания "Харэль" (7,5 млн шекелей). "Мигдаль" вернула 1,7 млн шекелей, Wesure - 1,7 млн, материнская компания Wesure "Аялон Битуах" – 1,6 млн, Libra – 1,5 млн. "Менора Мивтахим" и "Феникс" вернули застрахованным 1,4 и 1,1 млн шекелей соответственно.

Были признаны оправданными 68% жалоб в сфере сберегательных касс, 53% жалоб в сфере пенсионных накоплений и 37% жалоб в сфере страхования.

В сфере страхования имущества доля жалоб на компанию AIG (9,9%) вдвое превысила ее долю на рынке (5,1%). Жалобы на "Битуах Яшир" и "Ахшара Битуах" также превысили их долю на рынке. В то же время доля жалоб против "Феникса" и "Харэля" была ниже их доли рынка.

В сфере страхования поездок за границу доля жалоб против "Клаль Битуах" (35%) втрое превысила ее долю рынка (13,1%). На долю PassportCard, занимающей 39,5% рынка, пришлось только 12% жалоб.

В сфере страхования жизни негативные показатели в соотношении доли жалоб к доле рынка – у компаний "Харэль" и "Ахшара", в сфере ипотечного страхования – у компании "Клаль", в сфере страхования здоровья – у "Харэля".