Израильтянин обвинен в сотрудничестве с иранской разведкой во время войны "Народ как лев"

Государственная прокуратура 16 октября подала в окружной суд Хайфы обвинительное заключение против Ахмада Шахаба (32 года) из Джиср аз-Зарки. Он обвиняется в передаче иранскому куратору сведений о последствиях ракетных ударов во время войны с Ираном (операция "Народ как лев", 13-24 июня 2025 года).

Согласно обвинительному заключению, Ахмад Шахаб связался через приложение Telegram с человеком, выдававшим себя за представителя немецкого СМИ и пообещавшим заплатить за информацию о последствиях ракетных ударов по территории Израиля. Обвиняемый понимал, что этот человек является иностранным агентом, действующим в интересах Ирана, но неоднократно передавал ему сведения о местах падения ракет и причиненном ущербе, получая их из открытых источников (с израильских новостных сайтов). В общей сложности он передал около 40 сообщений, за что получил около 1200 шекелей через приложение PayPal.

Иранский агент попросил обвиняемого самостоятельно сфотографировать места падения ракет и даже заказал ему камеру, предназначенную для этой цели. Шахаб не смог получить камеру. Через некоторое время обвиняемый попросил иранского агента перевести ему деньги наличными, а не через приложение. Агент поручил ему пойти в кафе в Хайфе, где он тайно встретился с другим человеком, который передал ему конверт с примерно 3000 шекелей наличными.

В обвинительном заключении обвиняемому инкриминируется связь с иностранным агентом и передача противнику информации, которая могла быть полезной для врага.