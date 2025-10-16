Подано обвинение по делу о гибели полицейского Нива Переца, служившего в Умм эль-Фахме

Государственная прокуратура подала в окружную прокуратуру Хайфы обвинительное заключение против Карема Агбарии (31 год), жителя Умм эль-Фахма, и Талиба Адуана (23 года), жителя Кафр-Кары, по обвинению в действиях с применением оружия, которые привели к смерти 29-летнего старшины полиции Нива Переца.

Согласно обвинительному заключению, Агбария и Адуан приобрели у торговца оружием, личность которого не установлена, штурмовую винтовку М-16 с двумя магазинами и десятками патронов за 60 тысяч шекелей наличными. Затем Агбария и Адуан решили проверить винтовку, они отправились на открытую местность около деревни Мушайрифа, к северу от Умм эль-Фахма, где произвели не менее шести выстрелов. Из-за нескольких осечек подсудимые спрятали оружие в тайнике рядом с местом стрельбы и решили снова встретиться с торговцем оружием, чтобы он либо заменил винтовку, либо отремонтировал ее, либо вернул им деньги.

7 сентября 2025 года Агбария и Адуан выехали на квадроцикле, с собой у них была винтовка, купленная накануне. Группа полицейских (четверо сотрудников) заметила их и начала преследование. Обвиняемые ехали на высокой скорости, без соблюдения правил, пытаясь скрыться и игнорируя требования полицейских остановиться. Они смогли проехать в оливковую рощу, где полицейские продолжили преследование. Во время преследования были произведены выстрелы из огнестрельного оружия, и одна из пуль попала в офицера Нива Переца. Он был доставлен в больницу в критическом состоянии и скончался от полученных ранений.

Обвиняемым удалось скрыться, они спрятали квадроцикл и винтовку. Оружие до сих пор не найдено. Позже их задержали в районе порта Хайфы. К расследованию был привлечен ШАБАК.

Отметим, что, судя по сообщению прокуратуры, Агбарию и Адуана на данном этапе не обвиняют в убийстве (видимо, из-за отсутствия однозначных доказательств и оружия для проведения баллистической экспертизы). Их обвиняют в незаконном приобретении, хранении, ношении и транспортировке оружия, стрельбе из огнестрельного оружия, безрассудных действиях, помехах сотруднику полиции при исполнении им своих обязанностей, воспрепятствовании осуществлению правосудия и вождении без водительских прав.