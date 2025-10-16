Полиция просит помощи в розыске подозреваемого в нападении на женщину

Полиция Израиля просит помощи граждан в розыске 56-летнего Хаима Амара, жителя Герцлии, подозреваемого в нападении на свою бывшую спутницу жизни и угрозе ножом во время их пребывания в квартире в Кирьят-Ате.

Всем, кому известны подробности о его местонахождении или любые другие детали, которые могут помочь полиции найти подозреваемого, предлагается позвонить на горячую линию полиции Израиля по номеру 100 или в полицейский участок по номеру 04-8464403.