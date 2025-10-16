Условия для купания на пляжах Израиля: не жарко, медуз в Средиземном море немного

В эти выходные, 16-18 октября, температура будет близкой к среднесезонной. Ожидается, что на пляжах будет меньше отдыхающих, чем в дни осенних праздников.

Около восточного побережья Средиземного моря медузы встречаются редко. За последнюю неделю поступали сообщения о медузах в районе Пальмахим, а также о том, что на некоторых пляжах Тель-Авива "жжется вода".

На побережье Средиземного моря днем – 26-27 градусов по Цельсию. При этом температура воды – 27 градусов. Высота волн – до 0,6 м.

В Эйлате днем – 31-32 градусов. В Эйлатском заливе волны до 0,5 м, временами возможно более значительное волнение. Температура воды – 26 градусов.

На берегу Кинерета температура днем – 29-30 градусов. Волны до 0,5 м. Температура воды – 27 градус.

На берегу Мертвого моря температура днем – 27-29 градусов. Волны до 0,6 м. Температура воды – 27 градусов.