ХАМАС заявил об аресте "агента ШАБАКа" во время процедуры передачи заложников

ХАМАС через телеграм-канал "Аль-Харис" и сайт "Палестинского информационного центра" объявил об аресте "израильского агента" во время одной из процедур передачи заложников.

Из сообщения неясно, когда именно был арестован этот человек – 13 октября, когда Израилю передавали выживших заложников, или 13-15 октября, когда передавали тела убитых.

В заявлении ХАМАСа утверждается, что арестованный "работал по прямому указанию ШАБАКа и должен был собирать информацию о местах передачи пленных, характере технической и охранной подготовки, а также следить за участвующими руководителями и военной техникой, используемой в ходе операции".

Напомним, что вечером 13 октября, в день освобождения 20 заложников, в городе Газа боевики ХАМАСа публично казнили предполагаемых "коллаборационистов" и представителей враждебных кланов. На площади были расстреляны не менее семи человек. Видео казни было выложено в соцсети многими свидетелями. Сайт Ynet писал, что среди казненных, по всей видимости, был Ахмад Зидан ат-Тарабин, отвечавший за вербовку бойцов для ополчения "Абу Шабаб".

В ночь на 14 октября из Газы поступали сообщения о перестрелках боевиков ХАМАСа с представителями неизвестной "милиции" в районе Шуджаийя, на востоке города Газа. Также сообщалось о столкновениях ХАМАСа с кланом Абу Самра в Дир аль-Балахе, в центре сектора.

Вечером 12 октября так называемся "Служба безопасности сопротивления" – одна из силовых структур террористической организации ХАМАС – объявила о начале реализации "плана по контролю над тылом и преследованию разыскиваемых лиц" в Газе. Объявление было опубликовано в телеграм-канале "Аль-Харис" и распространено СМИ, связанными с ХАМАСом. "Силы безопасности будут преследовать всех разыскиваемых уголовных преступников и совершивших по линии безопасности – где бы они ни находились", – говорилось в заявлении ХАМАСа. Также в нем содержится призыв "сотрудничать с силовыми структурами, сообщая о разыскиваемых лицах или о тех, кто их укрывает".

По сути, силовые структуры ХАМАСа заявили о начале кампании террора против жителей Газы, подозреваемых в сотрудничестве с Израилем, а также кампании против тех, кто совершал те или иные преступления, декларируя свой контроль над сектором после окончания войны. Жителям Газы предлагается уведомлять ХАМАС о подозреваемых через платформу "Аль-Харис".

При этом ХАМАС почти сразу после вступления в силу соглашения о прекращении огня с Израилем начал уничтожать кланы, проявившие самостоятельность и непокорность, создававшие собственные силовые структуры. В частности, начались вооруженные столкновения между хамасовцами и членами клана Дурмуш, есть множество убитых. Некоторые члены клана Дурмуш были казнены. В одной из таких перестрелок был убит известный блогер Салах аль-Джафарауи, освещавший борьбу ХАМАСа с "незаконными милициями", поддерживаемыми Израилем.

Сообщалось о гибели 52 членов клана Дурмуш (Дугмуш) в ходе столкновений с боевиками ХАМАСа. В перестрелках были убиты и 12 активистов ХАМАСа, включая сына члена политбюро ХАМАСа Басема Наима, проживающего в Катаре.

12 октября министерство внутренних дел администрации ХАМАСа в секторе Газы предложило амнистию членам вооруженных группировок, действующих в секторе, если те не совершали убийств. Об этом сообщало агентство Maan. "Во время войны возникли банды, использовавшие хаос для совершения преступлений, включая нападения на чужую собственность и разграбление гуманитарных грузов. Однако не у всех вступивших в эти банды есть кровь на руках", – говорится в заявлении. Согласно документу, члены группировок должны сдаться компетентным органам до вечера 19 октября: "Общественная безопасность и права граждан – красная черта, которая нельзя переступать".

Среди прочих такая "амнистия" была предложена членам клана Абу Шабаб, контролирующим часть Рафиаха (Рафаха), на юге сектора.

Террористическая группировка ХАМАС использует прекращение военных действий и отступление ЦАХАЛа для того, чтобы восстановить власть в секторе Газы.

Напомним, что согласно плану президента США Дональда Трампа, порядок на покидаемых ЦАХАЛом территориях должны поддерживать международные силы, но эти силы еще не сформированы. ХАМАС пользуется ситуацией и фактическим разрешением, полученных от арабских посредников и США.

Как сообщает BBC со ссылкой на источники в секторе Газы, ХАМАС призвал около 7000 боевиков из состава "сил безопасности Газы", чтобы вернуть контроль над территориями, покинутыми военнослужащими ЦАХАЛА в соответствии с условиями соглашения. О мобилизации им сообщили по телефону, подчеркнув, что их задача – "очистка Газы от преступников и израильских коллаборационистов". Боевики уже начали появляться на улицах, часть из них в гражданской одежде, часть – в синей форме полиции сектора. Также назначены пять новых губернаторов, все они – выходцы из боевого крыла группировки. Некоторые из них в прошлом командовали бригадами.