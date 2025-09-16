ЦАХАЛ: идет уничтожение инфраструктуры ХАМАСа в городе Газа
Пресс-служба ЦАХАЛа на арабском языке вновь обратилась к жителям города Газа с призывом о незамедлительной эвакуации из зоны боевых действий.
В обращении ЦАХАЛа сказано: "Жители Газы, Армия обороны Израиля начала уничтожать инфраструктуру ХАМАС в городе Газа. Город Газа считается опасной зоной боевых действий, и пребывание в этом районе подвергает вас риску. Как можно быстрее переместитесь по улице Ар-Рашид в обозначенные районы к югу от долины Газа на машине или пешком. Присоединяйтесь к более чем 40% жителей города, которые покинули его, чтобы обеспечить свою безопасность и безопасность своих близких".
Ранее ЦАХАЛ в течение нескольких недель призывал жителей города Газа эвакуироваться в безопасные районы.
Вечером 15 сентября 2025 года, судя по всему, была начата новая фаза операции с целью захвата города Газа и уничтожения террористов в северной части сектора. Но пока официально не объявлено о начале операции "Колесницы Гидеона – 2".