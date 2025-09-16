x
16 сентября 2025
16 сентября 2025
Израиль

ЦАХАЛ: идет уничтожение инфраструктуры ХАМАСа в городе Газа

Газа
Война "Железные мечи"
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 16 сентября 2025 г., 09:49 | последнее обновление: 16 сентября 2025 г., 09:55
ЦАХАЛ: идет уничтожение инфраструктуры ХАМАСа в городе Газа
Пресс-служба ЦАХАЛа

Пресс-служба ЦАХАЛа на арабском языке вновь обратилась к жителям города Газа с призывом о незамедлительной эвакуации из зоны боевых действий.

В обращении ЦАХАЛа сказано: "Жители Газы, Армия обороны Израиля начала уничтожать инфраструктуру ХАМАС в городе Газа. Город Газа считается опасной зоной боевых действий, и пребывание в этом районе подвергает вас риску. Как можно быстрее переместитесь по улице Ар-Рашид в обозначенные районы к югу от долины Газа на машине или пешком. Присоединяйтесь к более чем 40% жителей города, которые покинули его, чтобы обеспечить свою безопасность и безопасность своих близких".

Ранее ЦАХАЛ в течение нескольких недель призывал жителей города Газа эвакуироваться в безопасные районы.

Вечером 15 сентября 2025 года, судя по всему, была начата новая фаза операции с целью захвата города Газа и уничтожения террористов в северной части сектора. Но пока официально не объявлено о начале операции "Колесницы Гидеона – 2".

Израиль
