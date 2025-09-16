x
Израиль

Министр обороны Израиля: "Газа в огне"

Газа
Война "Железные мечи"
Исраэль Кац
время публикации: 16 сентября 2025 г., 08:49 | последнее обновление: 16 сентября 2025 г., 08:53
Мааян Тоаф, GPO

Министр обороны Израиля Исраэль Кац утром 16 сентября в своем Х-аккаунте опубликовал следующее заявление: "Газа в огне. ЦАХАЛ железным кулаком наносит удар по террористической инфраструктуре, а солдаты ЦАХАЛа доблестно сражаются, создавая условия для освобождения заложников и разгрома ХАМАСа. Мы не отступим и не ослабим натиск, пока наша миссия не будет завершена".

При этом Кац не объявил официально о начале операции "Колесницы Гидеона – 2".

Вечером 15 сентября 2025 года, судя по всему, была начата новая фаза операции с целью захвата города Газа и уничтожения террористов в северной части сектора.

Израиль
