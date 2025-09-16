ЦАХАЛ призвал к экстренной эвакуации из йеменского порта Ходейда
время публикации: 16 сентября 2025 г., 14:57 | последнее обновление: 16 сентября 2025 г., 15:01
Днем 16 сентября арабский отдел Армии обороны Израиля предупредил, что в ближайшие часы ЦАХАЛ атакует цели в йеменском порту Ходейда.
ЦАХАЛ призывает мирных граждан, а также суда, незамедлительно покинуть этот порт.
Ранее ЦАХАЛ многократно атаковали объекты террористической организации "Ансар Аллах" (хуситы) в Йемене, в том числе в Ходейде.