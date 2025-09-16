ЦАХАЛ призвал к экстренной эвакуации из йеменского порта Ходейда

Днем 16 сентября арабский отдел Армии обороны Израиля предупредил, что в ближайшие часы ЦАХАЛ атакует цели в йеменском порту Ходейда.

ЦАХАЛ призывает мирных граждан, а также суда, незамедлительно покинуть этот порт.

Ранее ЦАХАЛ многократно атаковали объекты террористической организации "Ансар Аллах" (хуситы) в Йемене, в том числе в Ходейде.