Начальник генштаба ЦАХАЛа провел оценку ситуации в городе Газа

Начальник генштаба ЦАХАЛа Эяль Замир провел сегодня, 16 сентября, оценку ситуации в секторе Газы вместе с командующим Южным округом Янивом Асором, командиром 98-й дивизии Гаем Леви и другими командирами.

Офицеры находились в зоне ответственности 98-й дивизии в городе Газа.

Утром 16 сентября командование Армии обороны Израиля подтвердило сообщения о переходе к новой фазе военной операции "Колесницы Гидеона – 2" в секторе Газы, целью которой является захват города Газа и уничтожение террористов и инфраструктуры террора в северной части сектора.

В операции задействованы силы 98-й дивизии и 162-й дивизии. Вскоре подключатся силы 36-й дивизии. 99-я дивизия продолжает действовать в северной части сектора. Силы 143-й дивизии "Газа" действуют в зоне безопасности около поселений в западном Негеве и ведут наступательные действия в районах Рафах и Хан-Юнис, на юге сектора.

Планируется дополнительный призыв резервистов в ближайшие дни (до 60 тысяч). Ранее были призваны около 70 тысяч резервистов.

Операция будет расширена в ближайшие дни в соответствии с планами, утвержденными политическим руководством Израиля.