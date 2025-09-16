x
16 сентября 2025
|
последняя новость: 21:02
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
16 сентября 2025
|
16 сентября 2025
|
последняя новость: 21:02
16 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

По просьбе США, Израиль согласился на поэтапное развитие наземной операции в Газе

США
Война с ХАМАСом
время публикации: 16 сентября 2025 г., 20:52 | последнее обновление: 16 сентября 2025 г., 21:11
По просьбе США, Израиль согласился на поэтапное развитие наземной операции в Газе
Фото: Амос Бен-Гершом, GPO

Наземная операция в Газе развивается поэтапно, и это делается по просьбе администрации США, сообщает "Кан".

По информации со ссылкой на официальные источники в Иерусалиме, администрация Трампа не накладывает ограничений на Израиль, как это делала администрация Байдена, однако просит Израиль развивать операцию поэтапно, чтобы не закрывать дверь к возможным переговорам с ХАМАСом.

В Израиле пошли навстречу США, однако в Иерусалиме пессимистично настроены в том, что касается перспектив переговоров.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook