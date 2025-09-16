По просьбе США, Израиль согласился на поэтапное развитие наземной операции в Газе
время публикации: 16 сентября 2025 г., 20:52 | последнее обновление: 16 сентября 2025 г., 21:11
Наземная операция в Газе развивается поэтапно, и это делается по просьбе администрации США, сообщает "Кан".
По информации со ссылкой на официальные источники в Иерусалиме, администрация Трампа не накладывает ограничений на Израиль, как это делала администрация Байдена, однако просит Израиль развивать операцию поэтапно, чтобы не закрывать дверь к возможным переговорам с ХАМАСом.
В Израиле пошли навстречу США, однако в Иерусалиме пессимистично настроены в том, что касается перспектив переговоров.