По просьбе США, Израиль согласился на поэтапное развитие наземной операции в Газе

Наземная операция в Газе развивается поэтапно, и это делается по просьбе администрации США, сообщает "Кан".

По информации со ссылкой на официальные источники в Иерусалиме, администрация Трампа не накладывает ограничений на Израиль, как это делала администрация Байдена, однако просит Израиль развивать операцию поэтапно, чтобы не закрывать дверь к возможным переговорам с ХАМАСом.

В Израиле пошли навстречу США, однако в Иерусалиме пессимистично настроены в том, что касается перспектив переговоров.