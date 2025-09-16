x
16 сентября 2025
16 сентября 2025
16 сентября 2025
16 сентября 2025
Израиль

Начгенштаба Замир: "Мы приближаем завершение войны"

Война с ХАМАСом
ЦАХАЛ
время публикации: 16 сентября 2025 г., 20:26 | последнее обновление: 16 сентября 2025 г., 20:35
Начгенштаба Замир: "Мы приближаем завершение войны"
Пресс-служба ЦАХАЛа

Начальник генерального штаба ЦАХАЛа Эяль Замир сделал специальное заявление, посвященное началу операции "Колесницы Гидеона – 2".

Генерал-лейтенант Замир заявил, что ЦАХАЛ приступил к действиям по углублению операции в секторе. "Операция расширяется, и цель ее наносить дополнительные удары по ХАМАСу, вплоть до полного его разгрома", – заявил Замир.

Он отметил, что операция началась после всестороннего обсуждения с политическим руководством страны.

"Будучи командиром армии, я обязан представить политическому руководству все возможные последствия и значения любой операции", – заявил Эяль Замир. По его словам, все угрозы, а также перспективы и открывающиеся возможности, были представлены политическому руководству "со всей ясностью и профессионализмом".

"Мы углубляем достижения, которые позволят приблизить завершение войны. Возвращение заложников – это цель войны, это наша моральная и национальная задача", – сказал Эяль Замир.

Израиль
