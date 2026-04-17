За считаные минуты до перемирия ЦАХАЛ начал операцию "Орел" в Ливане
время публикации: 17 апреля 2026 г., 19:56 | последнее обновление: 17 апреля 2026 г., 20:20
ЦАХАЛ раскрывает подробности военной операции спецподразделений, высадившихся на одной из возвышенностей Ливана, названной в отчете хребтом Кристофани, за считаные минуты до вступления в силу режима прекращения огня.
В четверг, 16 апреля, спецподразделения ЦАХАЛа начали операцию "Орел", в ходе которой силы ЦАХАЛа закрепились в районе ливанского Хермона. Операцией, утвержденной начальником генштаба, руководили командующий ВВС и командующий Северным военным округом.