17 апреля 2026
|
последняя новость: 19:57
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
17 апреля 2026
|
17 апреля 2026
|
последняя новость: 19:57
17 апреля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

За считаные минуты до перемирия ЦАХАЛ начал операцию "Орел" в Ливане

Ливан
Война с "Хизбаллой"
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 17 апреля 2026 г., 19:56 | последнее обновление: 17 апреля 2026 г., 20:20
За считаные минуты до перемирия ЦАХАЛ начал операцию "Орел" в Ливане
Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ раскрывает подробности военной операции спецподразделений, высадившихся на одной из возвышенностей Ливана, названной в отчете хребтом Кристофани, за считаные минуты до вступления в силу режима прекращения огня.

В четверг, 16 апреля, спецподразделения ЦАХАЛа начали операцию "Орел", в ходе которой силы ЦАХАЛа закрепились в районе ливанского Хермона. Операцией, утвержденной начальником генштаба, руководили командующий ВВС и командующий Северным военным округом.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook