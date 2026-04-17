С вечера субботы культурные и спортивные мероприятия возобновятся в полном объеме

Министр обороны Исраэль Кац и министр культуры и спорта Мики Зоар объявили, что начиная с вечера субботы, 18 апреля, зрители вернутся на спортивные площадки и стадионы, которые будут функционировать в обычном режиме.

Одновременно с этим учреждения культуры также вернутся к полноценной деятельности, которая "включает в себя все выступления и мероприятия, запланированные по всей стране в преддверии Дня независимости".