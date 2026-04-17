Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в пятницу, 17 апреля, в первой половине дня температура значительно выше среднесезонной, будет жарко и сухо. Во второй половине дня похолодает, повысится влажность, ожидаются дожди на юге и на севере страны. Возможны затопления в низинах. В течение дня ветер переменится с восточного на северо-западный.

В Иерусалиме – 19-30 градусов, в Тель-Авиве – 19-32, в Хайфе – 19-32, в Эйлате – 24-30, в Беэр-Шеве – 22-34, на побережье Мертвого моря – 27-36, в Ашкелоне и Ашдоде – 20-31, в Ариэле – 18-31, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 20-34, на Голанских высотах – 20-31.

Температура воды на Средиземном море 20-21 градусов, высота волн 50-110 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный (до 10 км/ч), в районе Хайфы – северо-западный (до 10 км/ч), в районе озера Кинерет – северо-западный (до 20 км/ч), в районе Эйлатского залива – южный (до 20 км/ч).

В субботу температура понизится, будет тепло и солнечно. В воскресенье-четверг – без существенных изменений.