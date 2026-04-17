17 апреля 2026
17 апреля 2026
|
17 апреля 2026
|
последняя новость: 22:00
17 апреля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Израиль

Внимание, розыск: пропала 54-летняя Людмила Ратушняк, жительница Тель-Авива

Розыск
время публикации: 17 апреля 2026 г., 21:04 | последнее обновление: 17 апреля 2026 г., 21:04
Людмила Ратушняк
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция Израиля просит помощи общественности в розыске 54-летней Людмилы Ратушняк, жительницы Тель-Авива. Жизнь женщины может быть в опасности. Последний раз ее видели вечером 16 апреля на улице А-Босем в Тель-Авиве.

Описание внешности: рост 1.80, голубые глаза, волосы русые, средней длины, светлая кожа, среднее телосложение. На женщине была юбка, при себе у нее рюкзак.

Всех, кому что-либо известно о ее местонахождении, просят немедленно обратиться в полицию по номеру 100 или 03-6304463.

