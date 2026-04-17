Внимание, розыск: пропала 54-летняя Людмила Ратушняк, жительница Тель-Авива

Полиция Израиля просит помощи общественности в розыске 54-летней Людмилы Ратушняк, жительницы Тель-Авива. Жизнь женщины может быть в опасности. Последний раз ее видели вечером 16 апреля на улице А-Босем в Тель-Авиве.

Описание внешности: рост 1.80, голубые глаза, волосы русые, средней длины, светлая кожа, среднее телосложение. На женщине была юбка, при себе у нее рюкзак.

Всех, кому что-либо известно о ее местонахождении, просят немедленно обратиться в полицию по номеру 100 или 03-6304463.