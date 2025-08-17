x
17 августа 2025
17 августа 2025
Израиль

ЦАХАЛ: ликвидирована группа вооруженных террористов рядом с больницей в центре сектора Газы

время публикации: 17 августа 2025 г., 19:15
Пресс-служба ЦАХАЛа

Рядом с больницей "Аль-Маамадани" в районе Зайтун, на юго-востоке города Газы, ударом с воздуха уничтожена группа вооруженных боевиков террористической группировки ХАМАС. Координаты террористов были переданы ВВС бойцами бригады "А-Эш" 99-й дивизии. Ликвидация была осуществлена прошлой ночью.

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщает, что террористы хранили оружие на территории больницы, а также использовали ее в качестве укрытия.

Израильские военные заявляют, что ХАМАС продолжает цинично использовать больницы и их территорию, прикрываясь гражданским населением.

