17 августа 2025

Израиль

ЦАХАЛ предложил уклонистам от военной службы "начать все заново"

Призыв ультраортодоксов
ЦАХАЛ
время публикации: 17 августа 2025 г., 18:43 | последнее обновление: 17 августа 2025 г., 18:55
ЦАХАЛ предложил уклонистам от военной службы "начать все заново"
Yonatan Sindel/Flash90

В воскресенье, 17 августа, ЦАХАЛ объявил о проведении акции "Начинаем заново", в рамках которой против уклонистов, явившихся в ближайшие пять дней на призывные пункты, не будут применяться санкции.

В армии отмечают, что акция является разовой и предназначена только для тех, кто готов немедленно приступить к военной службе. Она не распространяется на уклонистов, которые хотели бы получить освобождение от армии.

По информации "Аруц-7", около 14600 юношей и девушек уклоняются от службы в армии, представители ультраортодоксальной общины составляют меньшинство в этом списке.

Израиль
