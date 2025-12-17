Внимание, розыск: пропала 24-летняя Мириам Зуаби из Кафр-Мисра
время публикации: 17 декабря 2025 г., 14:43 | последнее обновление: 17 декабря 2025 г., 14:40
Полиция Израиля обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске 24-летней Мириам Зуаби из Кафр-Мисра. В последний раз ее видели 15 декабря. С тех пор ее местонахождение неизвестно.
Приметы пропавшей: рост около 1.65, худощавая, шатенка, волосы прямые, карие глаза, смуглая кожа.
Описания одежды нет.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят позвонить в полицию по телефонам 100 или 04-6524439.