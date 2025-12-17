Внимание, розыск: пропала 24-летняя Мириам Зуаби из Кафр-Мисра

Полиция Израиля обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске 24-летней Мириам Зуаби из Кафр-Мисра. В последний раз ее видели 15 декабря. С тех пор ее местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшей: рост около 1.65, худощавая, шатенка, волосы прямые, карие глаза, смуглая кожа.

Описания одежды нет.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят позвонить в полицию по телефонам 100 или 04-6524439.