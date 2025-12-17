x
17 декабря 2025
17 декабря 2025
17 декабря 2025
Израиль

Внимание, розыск: пропала 17-летняя Ноа Гадиш из Кирьят-Тивона

Полиция
Розыск
время публикации: 17 декабря 2025 г., 14:35
Внимание, розыск: пропала 17-летняя Ноа Гадиш из Кирьят-Тивона
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция Израиля обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске 17-летней Ноа Гадиш из Кирьят-Тивона. В последний раз ее видели в Кирьят-Тивоне 16 декабря. С тех пор ее местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшей: рост около 1.60, худощавая, светлые волосы, голубые глаза.

Описание одежды: черная толстовка, черные брюки.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят позвонить в полицию по телефонам 100 или 04-8464444.

Израиль
