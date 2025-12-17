Внимание, розыск: пропала 17-летняя Ноа Гадиш из Кирьят-Тивона

Полиция Израиля обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске 17-летней Ноа Гадиш из Кирьят-Тивона. В последний раз ее видели в Кирьят-Тивоне 16 декабря. С тех пор ее местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшей: рост около 1.60, худощавая, светлые волосы, голубые глаза.

Описание одежды: черная толстовка, черные брюки.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят позвонить в полицию по телефонам 100 или 04-8464444.