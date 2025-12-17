Мейрав Бен-Ари порвала законопроект о накладывании тфилина. Ее отправили в театр
Депутат Кнессета Мейрав Бен-Ари ("Еш Атид") в ходе пленарного заседания Кнессета демонстративно разорвала законопроект о ношении тфилина в общественном пространстве, предложенный депутатом Галит Дистель-Атбариан ("Ликуд").
Демарш сопровождался криками и взаимными оскорблениями, сообщает "Сругим".
Бен-Ари заявила, что инициатор законопроекта должна стыдиться своих действий. В зале началась перепалка, заседание на несколько минут было приостановлено.
Дистель-Атбарян, комментируя поступок коллеги, заявила, что шансы Мейрав Бен-Ари попасть в Кнессет следующего созыва стремятся к нулю, и поэтому представительнице "Еш Атид" следует попробовать себя в актерской профессии: театры как раз ищут актеров.
