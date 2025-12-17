x
Мейрав Бен-Ари порвала законопроект о накладывании тфилина. Ее отправили в театр

Кнессет
Законы
Скандалы
время публикации: 17 декабря 2025 г., 14:11 | последнее обновление: 17 декабря 2025 г., 14:11
Мейрав Бен-Ари порвала законопроект о накладывании тфилина. Ее отправили в театр
Yonatan Sindel/Flash90

Депутат Кнессета Мейрав Бен-Ари ("Еш Атид") в ходе пленарного заседания Кнессета демонстративно разорвала законопроект о ношении тфилина в общественном пространстве, предложенный депутатом Галит Дистель-Атбариан ("Ликуд").

Демарш сопровождался криками и взаимными оскорблениями, сообщает "Сругим".

Бен-Ари заявила, что инициатор законопроекта должна стыдиться своих действий. В зале началась перепалка, заседание на несколько минут было приостановлено.

Дистель-Атбарян, комментируя поступок коллеги, заявила, что шансы Мейрав Бен-Ари попасть в Кнессет следующего созыва стремятся к нулю, и поэтому представительнице "Еш Атид" следует попробовать себя в актерской профессии: театры как раз ищут актеров.

