17 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Жители севера Израиля арестованы за членство в ИГ и попытку выехать из страны для боевой подготовки

время публикации: 17 декабря 2025 г., 09:29 | последнее обновление: 17 декабря 2025 г., 09:31
Полиция и общая служба безопасности (ШАБАК) сообщили о задержании 20-летнего Кинана Азаизы из Дабурии (Северный округ Израиля) и еще одного жителя Акко. Их подозревают в принадлежности к террористической организации "Исламское государство" и подготовке выезда за границу для прохождения боевой подготовки.

По данным спецслужб, задержанные находились в контакте с иностранным агентом ИГ и намеревались нелегально выехать в "враждебное государство".

В ходе допроса Азаиза признал, что принес присягу ИГ, заявлял о готовности действовать от имени ИГ и рассматривал возможность совершения теракта против военнослужащих ЦАХАЛа. Следствие установило, что он поддерживал связь с зарубежными сторонниками ИГ, изучал изготовление самодельных взрывных устройств трубчатого типа и взрывчатых веществ, а также планировал выезд за границу для прохождения "военной" подготовки.

