ЦАХАЛ опубликовал видео ликвидации террориста "Хизбаллы" на юге Ливана
время публикации: 17 декабря 2025 г., 09:51 | последнее обновление: 17 декабря 2025 г., 09:53
ЦАХАЛ опубликовал видеозапись ликвидации 16 декабря террориста "Хизбаллы" в районе Ат-Тайба на юге Ливана.
Удар был нанесен с БПЛА по автомобилю.
"Ликвидированный террорист занимался сбором разведывательной информации о силах Армии обороны Израиля на юге Ливана и пытался восстановить инфраструктуру "Хизбаллы"", – говорится в сообщении ЦАХАЛа.
"Действия террориста представляют собой нарушение договоренностей между Израилем и Ливаном", – подчеркивает ЦАХАЛ.