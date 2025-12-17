ЦАХАЛ опубликовал видео ликвидации террориста "Хизбаллы" на юге Ливана

ЦАХАЛ опубликовал видеозапись ликвидации 16 декабря террориста "Хизбаллы" в районе Ат-Тайба на юге Ливана.

Удар был нанесен с БПЛА по автомобилю.

"Ликвидированный террорист занимался сбором разведывательной информации о силах Армии обороны Израиля на юге Ливана и пытался восстановить инфраструктуру "Хизбаллы"", – говорится в сообщении ЦАХАЛа.

"Действия террориста представляют собой нарушение договоренностей между Израилем и Ливаном", – подчеркивает ЦАХАЛ.