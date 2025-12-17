Подана апелляция на продление ареста подозреваемых в нападении в Яффо

Организация "Хонену" представила в окружной суд апелляцию против решения продлить срок содержания под стражей троих подозреваемых в нападении на беременную жительницу Яффо.

По утверждению адвоката Асафа Гонена, представляющего задержанных, в материалах следствия нет никаких "объективных свидетельств, подтверждающих версию подавших жалобу на нападение".

Адвокат Гонен утверждает, что его подзащитные подверглись нападению со стороны нескольких арабов и действовали в рамках самозащиты. "Полиция не представила каких-либо доказательств, оправдывающих продление срока содержания под стражей", – заявил адвокат.

Накануне мировой суд продлил срок содержания подозреваемых под стражей на шесть дней, удовлетворив просьбу полиции о запрете публикации имен.

Напомним, нападение было совершено вечером в пятницу, 12 декабря: после словесной перепалки с беременной женщиной, которая находилась в машине с детьми, в ее сторону был распылен слезоточивый газ, а потом нападавшие скрылись. Женщина обратилась в больницу за помощью.

Нападение привело к беспорядкам в Яффо.

В полиции сообщают о существенном продвижении расследования. Если ранее считалось, что нападение было совершено на почве внезапно вспыхнувшего конфликта, после допроса подозреваемых и более углубленного расследования полиция склоняется к версии о националистической подоплеке случившегося. В полиции утверждают, что нападение было заранее спланированным. Все трое подозреваемых относятся к движению "Ноар гваот" ("Молодежь холмов"), ранее они были выдворены с территории Иудеи и Самарии. По версии следствия, в Яффо подозреваемые прибыли специально, чтобы спровоцировать беспорядки.