Израиль

В Рамат-Гане задержан мошенник, выдававший себя за сантехника и электротехника

время публикации: 17 декабря 2025 г., 13:53 | последнее обновление: 17 декабря 2025 г., 13:53
В Рамат-Гане задержан мошенник, выдававший себя за сантехника и электротехника
Пресс-служба полиции Израиля

Сотрудники полиции Рамат-Гана и Бней-Брака задержали с поличным мужчину, который снимал деньги в банкомате при помощи чужой банковской карты: незадолго до этого он обманом проник в квартиру пожилого человека в Рамат-Гане, выдав себя за сотрудника электрической компании, и украл кошелек с банковскими картами и наличными.

Сообщение о краже поступило в полицию днем ранее. В ходе скрытой операции подозреваемый был обнаружен возле Бриллиантовой биржи в Рамат-Гане в тот момент, когда он снимал с украденной карты 4000 шекелей в банкомате. Он был задержан на месте.

Подозреваемый – 57-летний житель Атлита, при нем и в его машине были обнаружены две украденные банковские карты, 9000 шекелей наличными и два мобильных телефона. Он подозревается в незаконном использовании платежных средств без согласия владельца, краже, проникновении в жилище, получении имущества обманным путем и выдавании себя за другое лицо в мошеннических целях.

Его подозревают в причастности к другому похожему преступлению: 20 ноября текущего года он представился сантехником и предложил устранить протечку в квартире 72-летнего мужчины в доме на улице А-Матмид в Рамат-Гане. Войдя в квартиру, он украл банковскую карту, а затем, выдав себя за представителя банка, снял с нее 22 тысячи шекелей.

По завершении допроса подозреваемый помещен под стражу, суд продлил его предварительный арест до 19 декабря.

