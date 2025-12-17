Попытка похищения девочки в Беэр-Шеве может дать зацепку к делу Айманут Касау

12-летняя девочка из Беэр-Шевы, которая ранее жила вместе со своей семьей в Центре абсорбции в Цфате после репатриации из Эфиопии, подробно рассказала о визите подозрительного человека, который, по имеющимся подозрениям, пытался похитить ее.

Инцидент в Беэр-Шеве может пролить свет на таинственное исчезновение Айманут Касау, которая исчезла из Центра абсорбции в Цфате в феврале 2024 года. 12-летняя девочка из Беэр-Шевы знала Айманут как подругу своей младшей сестренки. И самое важное – обе они знали мужчину, который совершил этот неожиданный и крайне подозрительный визит.

По словам девочки, чудом спасшейся от похищения в Беэр-Шеве, к ним домой пришел знакомый ее отца – они вместе жили в Центре абсорбции в Цфате. Он постучал в дверь, вошел в квартиру и попросил воды. Попив воды, он попросил дать ему сходить в туалет, а когда вернулся оттуда, он подозвал девочку и сказал: "Иди сюда, я тебе что-то расскажу", сообщает новостная служба "Кан".

"Он прикоснулся ко мне, обнял меня и взял меня за руку, чтобы не позволить мне уйти, – рассказала пострадавшая. – Я вырвала руку и выбежала из квартиры, я громко кричала, побежала к соседке, зашла к ней и все рассказала. Соседка позвонила в полицию".

Девочка рассказала, кто именно приходил к ней – это приятель ее отца (отец в настоящее время находится в Эфиопии). Этот человек жил в том же Центре абсорбции в Цфате, что и семья девочки, и в том же, где жила бесследно пропавшая Айманут Касау. "Его все знали, он приятный парень, и он никогда не вел себя так по отношению к нам раньше", – поделилась девочка.

Ее мать, которая в тот день была на работе, призналась, что она боится повторения этой ситуации. Она также заявила, что этот же мужчина приходит к ним не впервые – он стучал в их дверь в четверг и в понедельник.

Полиция сняла записи с камер наружного наблюдения в подъезде дома, где проживает девочка, личность подозреваемого устанавливается. Полиция подозревает связь этого инцидента с делом об исчезновении Айманут Касау.

9-летняя Айманут Касау жила в Цфате. Последний раз ее видели на улице ЦАХАЛ в 19:30 25 февраля 2024 года. Ее отец утверждает, что за несколько дней до исчезновения была предпринята попытка ее похитить. О попытке похищения он узнал со слов детей, находившихся на детской площадке. По их словам, Айманут пытался похитить мужчина, одетый как религиозный еврей.

На видеозаписи из подъезда дома девочки в Беэр-Шеве видно, что пришедший мужчина носит кипу и цицит, его лица не видно, однако понятно, что он эфиопского происхождения.