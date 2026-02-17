x
17 февраля 2026
|
последняя новость: 16:13
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
17 февраля 2026
|
17 февраля 2026
|
последняя новость: 16:13
17 февраля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Беннет: "Не позволю провалившимся лидерам оставаться у власти"

Нафтали Беннет
Выборы 2026
время публикации: 17 февраля 2026 г., 15:54 | последнее обновление: 17 февраля 2026 г., 16:17
Беннет: "Не позволю провалившимся лидерам оставаться у власти"
Tal Gal/Flash90

Бывший премьер-министр Нафтали Беннет заявил, что не войдет в правительство, если его возглавит Биньямин Нетаниягу.

Выступая на конференции глав еврейских организаций в США, Беннет заявил, что "не позволит лидерам, допустившим провал, оставаться у власти".

"Необходимо, чтобы государство двигалось вперед", – добавил Беннет.

Он подверг критике премьер-министра Биньямина Нетаниягу. "Через тридцать лет после того, как впервые пришел к власти и после самой страшной в истории государства трагедии, лидер должен знать, как и когда достойно покинуть арену", – сказал экс-премьер.

Беннет также заявил, что мы находимся на пороге появления новой угрозы – турецкой. "Я предупреждаю – Турция – это новый Иран. Эрдоган – это хитрый и опасный враг, который хочет окружить Израиль", – сказал Нафтали Беннет.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook