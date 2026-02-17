Беннет: "Не позволю провалившимся лидерам оставаться у власти"

Бывший премьер-министр Нафтали Беннет заявил, что не войдет в правительство, если его возглавит Биньямин Нетаниягу.

Выступая на конференции глав еврейских организаций в США, Беннет заявил, что "не позволит лидерам, допустившим провал, оставаться у власти".

"Необходимо, чтобы государство двигалось вперед", – добавил Беннет.

Он подверг критике премьер-министра Биньямина Нетаниягу. "Через тридцать лет после того, как впервые пришел к власти и после самой страшной в истории государства трагедии, лидер должен знать, как и когда достойно покинуть арену", – сказал экс-премьер.

Беннет также заявил, что мы находимся на пороге появления новой угрозы – турецкой. "Я предупреждаю – Турция – это новый Иран. Эрдоган – это хитрый и опасный враг, который хочет окружить Израиль", – сказал Нафтали Беннет.