Завершился второй раунд переговоров между Ираном и США

Колонны автомобилей с переговорными делегациями покинули место проведения второго раунда непрямых переговоров США и Ирана в Женеве, сообщает The Times of Israel.

Представители Ирана сообщили, что в ходе переговоров им удалось достичь определенных успехов по нескольким вопросам, и отметили, что переговоры будут продолжены.

Иран настаивает на том, чтобы переговоры ограничились только ядерной темой, тогда как Вашингтон (по просьбе Израиля) стремится расширить обсуждение также на баллистические ракеты и поддержку Ираном террористических организаций на Ближнем Востоке.

Переговоры проходят на фоне усиления военного присутствия США в Персидском заливе и на Ближнем Востоке: после первого раунда переговоров в Омане президент США Дональд Трамп распорядился усилить военную группировку США в регионе, и в конце прошлой недели Пентагон направил в регион вторую авианосную ударную группу.

Иран пригрозил военными действиями в случае атаки. В понедельник Иран также продемонстрировал способность перекрыть Ормузский пролив, проведя военные учения в стратегически важной акватории.

Посредником на переговорах в Женеве, как и в Маскате, выступает министр иностранных дел Омана Бадр аль-Бусаиди. Американскую делегацию возглавляют спецпосланник Стив Виткофф и зять Трампа Джаред Кушнер; они же, как отмечается, отвечают и за трек по России-Украине, что может вынудить их быстро перемещаться между площадками. Иранскую команду возглавляет Аббас Арагчи.

Параллельно с переговорами Ирана и США в Женеве проходят переговоры по войне в Украине.