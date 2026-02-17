x
17 февраля 2026
|
последняя новость: 16:13
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
17 февраля 2026
|
17 февраля 2026
|
последняя новость: 16:13
17 февраля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Завершился второй раунд переговоров между Ираном и США

США
Иран
время публикации: 17 февраля 2026 г., 16:03 | последнее обновление: 17 февраля 2026 г., 16:03
Завершился второй раунд переговоров между Ираном и США
Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán vía AP

Колонны автомобилей с переговорными делегациями покинули место проведения второго раунда непрямых переговоров США и Ирана в Женеве, сообщает The Times of Israel.

Представители Ирана сообщили, что в ходе переговоров им удалось достичь определенных успехов по нескольким вопросам, и отметили, что переговоры будут продолжены.

Иран настаивает на том, чтобы переговоры ограничились только ядерной темой, тогда как Вашингтон (по просьбе Израиля) стремится расширить обсуждение также на баллистические ракеты и поддержку Ираном террористических организаций на Ближнем Востоке.

Переговоры проходят на фоне усиления военного присутствия США в Персидском заливе и на Ближнем Востоке: после первого раунда переговоров в Омане президент США Дональд Трамп распорядился усилить военную группировку США в регионе, и в конце прошлой недели Пентагон направил в регион вторую авианосную ударную группу.

Иран пригрозил военными действиями в случае атаки. В понедельник Иран также продемонстрировал способность перекрыть Ормузский пролив, проведя военные учения в стратегически важной акватории.

Посредником на переговорах в Женеве, как и в Маскате, выступает министр иностранных дел Омана Бадр аль-Бусаиди. Американскую делегацию возглавляют спецпосланник Стив Виткофф и зять Трампа Джаред Кушнер; они же, как отмечается, отвечают и за трек по России-Украине, что может вынудить их быстро перемещаться между площадками. Иранскую команду возглавляет Аббас Арагчи.

Параллельно с переговорами Ирана и США в Женеве проходят переговоры по войне в Украине.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 17 февраля 2026

Иран сообщил о закрытии Ормузского пролива
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 17 февраля 2026

В Женеве начались американо-иранские переговоры
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 17 февраля 2026

Трамп сообщил, что будет "косвенно" участвовать в переговорах с Ираном
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 17 февраля 2026

Трамп вновь заявил, что Иран "хочет сделки"