Иран сообщил о закрытии Ормузского пролива

Власти Ирана сообщили о перекрытии на несколько часов Ормузского пролива, связывающего Персидский залив с Индийским океаном и являющегося критически важной артерией глобальной торговли нефтью.

Согласно сообщению, речь идет о мере, призванной гарантировать безопасность морских перевозок во время проходящих здесь военно-морских учений Корпуса стражей исламской революции, основная фаза которых началась 17 февраля.

Ранее командующий ВМС КСИР контр-адмирал Алиреза Тангсири, сообщил, что его подчиненные установили 24-часовой разведывательный контроль над проливом. "Наблюдение является всеобъемлющим и ведется как на поверхности, так и в воздухе и даже под водой", – сказал он.

Отметим, что и учения, и перекрытия пролива, через который экспортируют нефть Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Иран, Ирак и Кувейт, являются сигналом США во время проведения в Женеве американо-иранских переговоров по ядерной тематике.