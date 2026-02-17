x
17 февраля 2026
17 февраля 2026
17 февраля 2026
Ближний Восток

Иран сообщил о закрытии Ормузского пролива

США
Иран
КСИР
время публикации: 17 февраля 2026 г., 14:48 | последнее обновление: 17 февраля 2026 г., 14:49

Власти Ирана сообщили о перекрытии на несколько часов Ормузского пролива, связывающего Персидский залив с Индийским океаном и являющегося критически важной артерией глобальной торговли нефтью.

Согласно сообщению, речь идет о мере, призванной гарантировать безопасность морских перевозок во время проходящих здесь военно-морских учений Корпуса стражей исламской революции, основная фаза которых началась 17 февраля.

Ранее командующий ВМС КСИР контр-адмирал Алиреза Тангсири, сообщил, что его подчиненные установили 24-часовой разведывательный контроль над проливом. "Наблюдение является всеобъемлющим и ведется как на поверхности, так и в воздухе и даже под водой", – сказал он.

Отметим, что и учения, и перекрытия пролива, через который экспортируют нефть Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Иран, Ирак и Кувейт, являются сигналом США во время проведения в Женеве американо-иранских переговоров по ядерной тематике.

