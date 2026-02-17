x
17 февраля 2026
17 февраля 2026
17 февраля 2026
Израиль

Взрыв возле полигона Тирца: дети играли со снарядом ЦАХАЛа

Несчастные случаи
Погибшие
Иорданская долина
время публикации: 17 февраля 2026 г., 15:01 | последнее обновление: 17 февраля 2026 г., 15:17
Взрыв возле полигона Тирца: дети играли со снарядом ЦАХАЛа
Michael Giladi/ Flash90

Один ребенок погиб и двое получили критические ранения в результате взрыва боеприпаса ЦАХАЛа в районе полигона Тирца в Иорданской долине. По предварительным данным, палестинские дети нашли неразорвавшийся снаряд и играли с ним, и тогда прогремел взрыв.

На место происшествия прибыли крупные силы армии, службы скорой помощи "Маген Давид Адом", "Красного полумесяца" и полиции.

В ЦАХАЛе признали факт инцидента, подчеркнув, что речь идет о полигоне, закрытой зоне, предназначенной для стрельб, и вход туда запрещен и крайне опасен.

Израиль
