Взрыв возле полигона Тирца: дети играли со снарядом ЦАХАЛа

Один ребенок погиб и двое получили критические ранения в результате взрыва боеприпаса ЦАХАЛа в районе полигона Тирца в Иорданской долине. По предварительным данным, палестинские дети нашли неразорвавшийся снаряд и играли с ним, и тогда прогремел взрыв.

На место происшествия прибыли крупные силы армии, службы скорой помощи "Маген Давид Адом", "Красного полумесяца" и полиции.

В ЦАХАЛе признали факт инцидента, подчеркнув, что речь идет о полигоне, закрытой зоне, предназначенной для стрельб, и вход туда запрещен и крайне опасен.