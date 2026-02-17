Отчет госконтролера: энергобезопасность в условиях войны и услуги апостилирования в МИД

Государственный контролер Матаниягу Энгельман опубликовал 17 февраля отчет, посвященный устойчивости энергетического сектора в условиях военного времени и анализу деятельности МИД по предоставлению услуг апостилирования.

Деятельность МИД по предоставлению услуг апостилирования

В сегодняшнем глобальном мире, где люди, информация и документы часто пересекают границы, возрастает необходимость в международном сотрудничестве для регулирования бюрократических процессов. Поэтому процедура апостилирования, международного заверения официальных документов, стала критически важной. Данный отчет выявил системный кризис в этой сфере, ежегодно обходится гражданам в десятки миллионов шекелей.

Согласно данным проверки, работа министерства иностранных дел по предоставлению услуг населению организована крайне неэффективно. За период 2022-2024 годов было выдано 854000 разрешений, однако отсутствие упорядоченного регламента и ограниченный сервис привели к расцвету посредничества.

Госконтролер Матаниягу Энгельман: "Нынешняя модель работы МИД провоцирует появление "махеров" и вынуждает сотни тысяч израильтян переплачивать сотни лишних шекелей. Только в 2023 году граждане неоправданно потратили не менее 45 миллионов шекелей на услуги курьеров и посредников. Это результат многолетнего пренебрежения и в корне неисправной системы госуслуг".

В данном отчете была проверена деятельность МИДа во всем, что касается заверения официальных документов и выдачи подтверждений "апостиль", объем которых в 2024 году составил около 323000 разрешений. В ходе проверки выяснилось, что министерство действует в этой международно-правовой сфере без упорядоченного регламента или рабочего руководства. Конвенция об апостиле целью которой является поступательная унификация правил международного частного права, была подписана в 1961 году и призвана упростить процесс легализации официальных документов между государствами. Было установлено, что в самой основе деятельности в этой области, процессе заверения, министерство не выполняет свои обязательства в соответствии с Конвенцией, и в нем были обнаружены существенные недостатки.

В финансовой сфере обнаружены расхождения в регистрации госпошлин на суммы в миллионы шекелей. Бухгалтерский учет ведется небрежно, а платежные системы не синхронизированы с базами данных министерства, что оборачивается прямыми финансовыми потерями для государственного бюджета.

Особое внимание в отчете уделено защите информации. Действия полиции и МИДа не соответствуют Закону об уголовной информации, что создает риск утечки конфиденциальных данных и их неправомерному использованию.

Наиболее серьезная проблема обнаружена в технической сфере. В терминалах самообслуживания Национального цифрового управления существует значительная брешь, позволяющая посторонним лицам незаконно получать официальные документы. По словам Энгельмана, это "представляет собой реальный риск злоупотреблений и совершения мошеннических действий".

Несмотря на наличие проекта "Цифровой апостиль", его использование остается ничтожным – всего несколько тысяч случаев против сотен тысяч бумажных подтверждений.

Для исправления сложившейся ситуации госконтролер постановил, что МИД обязан незамедлительно разработать четкий рабочий регламент и внедрить систему жесткого финансового контроля. Параллельно с этим министерству юстиции и МИДу необходимо решить вопрос признания цифровых апостилей за рубежом, а Национальному цифровому управлению внедрить централизованный процесс по принципу "одного окна". Это позволит таким ведомствам, как полиция и МВД, самостоятельно заверять выдаваемые ими документы, избавляя граждан от лишних бюрократических этапов. Без проведения этой реформы доверие других государств к качеству и подлинности израильских официальных документов может оказаться под угрозой.

Готовность электроэнергетического сектора к войне

Война "Железные мечи" выявила критические недостатки в обеспечении энергетической безопасности страны. Из-за отсутствия актуализации нормативной базы, не пересматривавшейся с 2016 года, государственная политика к началу конфликта не учитывала структурные изменения рынка и актуальные угрозы. Это вынудило ведомства переходить на режим экстренного реагирования непосредственно в ходе боевых действий.

Серьезные пробелы были обнаружены в управлении запасами топлива: вопреки реформе 2018 года, ответственность за закупку и хранение солярки так и не была передана от Электрической компании ("Хеврат а-хашмаль") к системному оператору "Нога". Причиной провала стало бездействие министерств энергетики и финансов в вопросах капитализации компании "Нога". Тем не менее госконтролер положительно отметил самоотверженность сотрудников "Хеврат а-хашмаль", которые восстанавливали сеть под обстрелами, рискуя жизнью; в ходе войны четверо сотрудников компании погибли, исполняя свой долг.

Госконтролер Энгельман подчеркнул, что промежуточные успехи в ходе войны не должны создавать ложного ощущения безопасности и приводить к замедлению темпов подготовки. Министру энергетики следует поручить своему ведомству подготовить совместно с "Ногой" план по устранению недостатков, изложенных в отчете, и повышению готовности энергосистемы к войне, обеспечив при этом контроль за его исполнением.

Энергетическая безопасность Израиля

Война "Железные мечи" и последующая операция "Народ как лев" выявили критическую зависимость экономики Израиля от стабильности энергетической инфраструктуры. Проверка установила, что энергетический сектор страны функционирует в условиях устаревшей законодательной базы: основной закон о гражданской обороне не пересматривался с 1951 года. Из-за межведомственных разногласий между министерствами энергетики, финансов и юстиции стратегически важные законопроекты о регулировании топливного рынка в чрезвычайных ситуациях (ЧС) остаются замороженными более десяти лет. В текущих правовых условиях контролирующие органы не обладают достаточными полномочиями для мониторинга резервов частного сектора, что делает невозможным создание единой, скоординированной системы антикризисного управления.

Проверка вскрыла системные пробелы в управлении запасами. Израиль занимает первое место в ОЭСР по доле природного газа в энергобалансе (41%), однако в стране полностью отсутствуют наземные газохранилища, аналогичные существующим в Европе или Японии. Это делает энергосистему крайне уязвимой к повреждениям морских платформ или магистральных трубопроводов. Кроме того, атака в июне 2025 года на Хайфский нефтеперерабатывающий завод (БАЗАН), приведшая к гибели сотрудников и остановке работы предприятия, поставила под сомнение государственную стратегию по закрытию завода к 2029 году. По мнению госконтролера, закрытие внутреннего производства без создания надежной альтернативы по импорту и хранению создает неприемлемый риск для национальной безопасности.

Ключевые рекомендации госконтролера в этой сфере включают: срочное принятие закона о топливном хозяйстве в ЧС, диверсификацию источников газа путем импорта сжиженного природного газа (СПГ) и актуализации планов по выводу из эксплуатации нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) в Хайфе с учетом уроков последних войн. Правительству необходимо внедрить централизованную систему управления энергетикой, которая обеспечит бесперебойную работу стратегических АЗС и гарантирует выживаемость экономики в условиях многофронтовой войны.

Госконтролер Матаниягу Энгельман о готовности электроэнергетического и энергетического секторов к войне: "Война "Железные мечи" подчеркнула серьезную опасность, которую несет нехватка предварительной подготовки электроэнергетического и энергетического секторов к чрезвычайным ситуациям. К моменту начала военных действий министерство энергетики не привело программные принципы своей деятельности в соответствие с теми изменениями, которые наблюдались в электроэнергетике начиная с 2016 года.Что касается энергетического сектора, основная законодательная база для работы тыла, в том числе применительно к этой отрасли, до сих пор не урегулирована. Кроме того, в Израиле отсутствует политика, способная повысить энергетическую безопасность, как это принято в странах Европейского союза".