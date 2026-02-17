В Таиланде избиты трое израильтян, двое из которых в больнице, третий не выходит на связь

В ночном клубе на острове Самуй в Таиланде избиты трое израильтян, двое из них в настоящий момент находятся в больнице, третий – до сих пор не вышел на связь с родными или консульством.

Инцидент произошел в ночь на 17 февраля.

Израильтяне убеждены, что стали жертвами антисемитизма. Пострадавшие рассказывают, что нападавшие говорили по-французски с сильным арабским акцентом и выкрикивали по-арабски: "Смерть евреям!"

Сестра одного из пострадавших рассказывает, что ее брат попытался скрыться от нападавших через запасной выход, но охранник клуба не только не помог ему, но и присоединился к нападавшим.

Сайт "Мако" пишет, что израильтяне находятся в больнице с переломом ребер, травмами зубов и повреждением позвонка.

В МИДе Израиля заявляют, что им известно о случившемся в Таиланде. Ситуацией занимаются сотрудники отдела по делам израильтян, оказавшихся в трудном положении за границей, и консул Израиля в Бангкоке. Израиль взаимодействует с властями Таиланда и следит за расследованием.