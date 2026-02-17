x
17 февраля 2026
|
последняя новость: 17:40
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
17 февраля 2026
|
17 февраля 2026
|
последняя новость: 17:40
17 февраля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

В Таиланде избиты трое израильтян, двое из которых в больнице, третий не выходит на связь

МИД
Антисемитизм
Таиланд
время публикации: 17 февраля 2026 г., 17:25 | последнее обновление: 17 февраля 2026 г., 17:34
В Таиланде избиты трое израильтян, двое из которых в больнице, третий не выходит на связь
AP Photo/Chatkla Samnaingjam

В ночном клубе на острове Самуй в Таиланде избиты трое израильтян, двое из них в настоящий момент находятся в больнице, третий – до сих пор не вышел на связь с родными или консульством.

Инцидент произошел в ночь на 17 февраля.

Израильтяне убеждены, что стали жертвами антисемитизма. Пострадавшие рассказывают, что нападавшие говорили по-французски с сильным арабским акцентом и выкрикивали по-арабски: "Смерть евреям!"

Сестра одного из пострадавших рассказывает, что ее брат попытался скрыться от нападавших через запасной выход, но охранник клуба не только не помог ему, но и присоединился к нападавшим.

Сайт "Мако" пишет, что израильтяне находятся в больнице с переломом ребер, травмами зубов и повреждением позвонка.

В МИДе Израиля заявляют, что им известно о случившемся в Таиланде. Ситуацией занимаются сотрудники отдела по делам израильтян, оказавшихся в трудном положении за границей, и консул Израиля в Бангкоке. Израиль взаимодействует с властями Таиланда и следит за расследованием.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 16 февраля 2026

Пожилых израильтянок обвинили в геноциде и выгнали из мадридского музея
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 16 февраля 2026

Саар против спецдокладчика ООН Альбанезе: "Делегитимизировать антисемитов"
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 15 февраля 2026

Макрон: "Франция нуждается в евреях, чтобы остаться собой"