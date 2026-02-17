"Самозванец-офицер" просит суд оправдать его по причине психической болезни

32-летний Асаф Шмуэлович, проникший в штаб Южного округа в первые дни войны "Железные мечи" под видом высокопоставленного офицера, фиксировавший и передавалвший секретную информацию, обратился в суд с просьбой о помиловании. Как сообщил журналист Амит Сегаль, Шмуэлович утверждает, что он страдает психическим заболеванием и не может предстать перед судом.

Напомним, речь идет об одном из самых серьезных инцидентов в сфере безопасности за последние годы. Процесс более двух лет шел в закрытом режиме и был ограничен запретом на разглашение деталей. На этом фоне вокруг фигуранта распространялись слухи, в том числе о его возможных связях с движением "Ахим ле-нешек".

По версии обвинения, в первые дни войны Асаф Шмуэлович выдавал себя за капитана, хотя его реальное армейское звание – лейтенант, он проникал в штабы и оперативные центры, фиксировал и собирал секретную информацию, включая записи разговоров, и передавал сведения лицам, не уполномоченным на доступ к ним. Ему инкриминируют, среди прочего, шпионаж, передачу секретной информации, незаконное проникновение на военные объекты и обмане.

При этом в материалах обвинения отмечается, что речь не идет о работе на враждебные структуры или о передаче информации противнику.

В обвинительном заключении описывается, что уже утром 7 октября 2023 года Асаф Шмуэлович смог проникнуть в одну из военных штаб-квартир на юге, не имея на то разрешения командования, он присутствовал на оценках обстановки и находился в центре управления боевыми действиями. На следующий день он прибыл на базу, фотографировал военнослужащих и экраны армейских компьютеров, а также смог проникнуть в чувствительную структуру в Южном округе, нося погоны капитана, представившись "офицером оперативной разведки".

На фоне хаоса первых дней войны обвиняемый, по версии прокуратуры, добивался оформления назначений и допусков посредством "ложных представлений" о своих полномочиях. Однако защита, утверждает, что назначения опирались на прежнее знакомство с одним из высокопоставленных офицеров и на реальный опыт службы Шмуэловича.

Судя по опубликованным данным, по делу проводилось длительное психиатрическое обследование, затем – вторая экспертиза, и вывод был таким: обвиняемый не был ответственен за свои действия в момент совершения деяний. Прокуратура заявила, что принимает этот вывод. То есть речь идет о линии защиты на основании психических проблем у обвиняемого, что в итоге может привести к оправданию.