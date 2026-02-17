Ликвидированы боевики "Исламского джихада", пытавшиеся проникнуть в Сирию

ЦАХАЛ нанес удар по цели в районе Мадждаль-Анджар в Ливане, ликвидировав двух боевиков "Исламского джихада" при попытке пересечь границу из Ливана на территорию Сирии. Как сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля, инцидент произошел в воскресенье.

В ЦАХАЛе подчеркивают, что боевики в последнее время продвигали террористическую деятельность в отношении Израиля с территории Ливана, и их действия представляли угрозу израильским силам, действующим в приграничных с Сирией районах.

В ЦАХАЛе продолжат срывать попытки переброски боевиков и оружия через ливано-сирийскую границу.