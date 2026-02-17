x
17 февраля 2026
|
последняя новость: 17:40
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
17 февраля 2026
|
17 февраля 2026
|
последняя новость: 17:40
17 февраля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Ликвидированы боевики "Исламского джихада", пытавшиеся проникнуть в Сирию

Ливан
Сирия
Пресс-служба ЦАХАЛа
Исламский джихад
время публикации: 17 февраля 2026 г., 16:31 | последнее обновление: 17 февраля 2026 г., 16:33
Ликвидированы боевики "Исламского джихада", пытавшиеся проникнуть в Сирию
Кадр из видео пресс-службы ЦАХАЛа

ЦАХАЛ нанес удар по цели в районе Мадждаль-Анджар в Ливане, ликвидировав двух боевиков "Исламского джихада" при попытке пересечь границу из Ливана на территорию Сирии. Как сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля, инцидент произошел в воскресенье.

В ЦАХАЛе подчеркивают, что боевики в последнее время продвигали террористическую деятельность в отношении Израиля с территории Ливана, и их действия представляли угрозу израильским силам, действующим в приграничных с Сирией районах.

В ЦАХАЛе продолжат срывать попытки переброски боевиков и оружия через ливано-сирийскую границу.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 17 февраля 2026

865-й день войны: действия в Газе, операции в Иудее и Самарии