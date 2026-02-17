x
17 февраля 2026
17 февраля 2026
17 февраля 2026
последняя новость: 19:29
17 февраля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Израиль

Израильские военные задержали в Рамалле торговца оружием

Рамалла
Иудея и Самария
ЦАХАЛ
время публикации: 17 февраля 2026 г., 18:01 | последнее обновление: 17 февраля 2026 г., 18:05
Израильские военные задержали в Рамалле торговца оружием
Пресс-служба ЦАХАЛа

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что в понедельник, 16 февраля, в ходе операции в Рамалле бойцами подразделения "Дувдеван" был задержан боевик, занимавшийся продажей оружия членам террористических группировок.

Операция проводилась на основе данных ШАБАКа в дневные часы, за ее проведение отвечала бригада "Биньямин".

Задержанный передан для дальнейшего расследования следователями ШАБАКа.

Израиль
