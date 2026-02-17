x
17 февраля 2026
17 февраля 2026
17 февраля 2026
17 февраля 2026
Ближний Восток

В Саудовской Аравии увидели новорожденный месяц и объявили о начале Рамадана 18 февраля

Саудовская Аравия
Ислам
время публикации: 17 февраля 2026 г., 17:32 | последнее обновление: 17 февраля 2026 г., 17:40
В Саудовской Аравии увидели новорожденный месяц и объявили о начале Рамадана 18 февраля
AP Photo/Hadi Mizban

Астрономы из Саудовской Аравии в ходе проводившихся вечером 17 февраля наблюдений увидели в небе новорожденный месяц. Это означает, что священный для мусульман месяц Рамадан начнется 18 февраля.

О начале празднования Рамадана с 18 февраля также сообщили наблюдатели из Иордании, Ирака, Палестинской автономии. Месяц не был виден в Сирии, Индонезии, Турции, Омане, Сингапуре и Брунее. В этих странах праздник начнут отмечать в четверг, 19 февраля.

В исламе используется лунный календарь, год состоит из 12 месяцев и составляет 354 или 355 дней. Однако начало Рамадана определяется не только по астрономическим расчетам, но и по наблюдениям за луной – накануне его наступления на небе должен быть виден новорожденный серп луны.

Наряду с признанием Аллаха единственным богом, а Мухаммада – его пророком, паломничеством в Мекку, пятью ежедневными молитвами и выплатой налога на благотворительность, Рамадан, месяц духовного очищения, составляет пять столпов ислама.

В этот месяц правоверные в дневное время воздерживаются от приема пищи и воды, курения, вступления в интимные отношения. Дети, старики, больные и немощные, путешественники от этих обязанностей освобождены – так же, как и беременные с кормящими матерями, если пост угрожает ребенку.

Ближний Восток
