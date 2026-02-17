В Кфар-Сабе задержан террорист, освобожденный по "сделке Шалита": он пытался пройти в торговый центр

Полиция Израиля сообщила об аресте 16 февраля в Кфар-Сабе жителя Газы – террориста, освобожденного в 2011 году в рамках "сделки Шалита", который пытался пройти в торговый центр G Mall.

Сообщение о подозрительном мужчине передал охранник торгового центра. Прибывшие на место полицейские задержали подозреваемого после непродолжительной погони. По данным полиции, задержанный находился в Израиле незаконно.

Задержан также житель Кфар-Сабы примерно 50 лет, который, как подозревается, подвез нелегала к торговому центру.

На данный момент неизвестно, планировался ли теракт в торговом центре в Кфар-Сабе. Проводится расследование, к которому подключена общая служба безопасности (ШАБАК).

Имена задержанных пока не публикуются.

В 2011 году в обмен на военнослужащего-заложника Гилада Шалита из израильских тюрем были выпущены 1027 террористов. По данным ШАБАКа, 82% из них вернулись к участию в террористической деятельности в том или ином виде – от финансирования и логистики до участия в действиях боевых групп. 12% из освобожденных по "сделке Шалита" непосредственно участвовали в терактах в Иудее, Самарии или Иерусалиме. Среди освобожденных в 2011 году был Яхья Синуар, высланный в Газу, возглавивший ХАМАС и спланировавший нападение на Израиль 7 октября 2023 года.