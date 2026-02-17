x
17 февраля 2026
Мир

Трамп сообщил, что будет "косвенно" участвовать в переговорах с Ираном

США
Иран
Дональд Трамп
время публикации: 17 февраля 2026 г., 10:11 | последнее обновление: 17 февраля 2026 г., 10:16
Трамп сообщил, что будет "косвенно" участвовать в переговорах с Ираном
AP Photo/Matt Rourke

Президент США Дональд Трамп заявил, что он будет косвенно участвовать, в иранско-американских переговорах, которые пройдут в Женеве 17 февраля. Это заявление он сделал, общаясь с журналистами на борту Air Force 1.

"Думаю, иранцы не хотят столкнуться с последствиями отказа от соглашения. Это или соглашение, или наши бомбардировщики B-2, уничтожающие их ядерную программу. А нам уже приходилось посылать B-2. Надеюсь, они проявят благоразумие", – сказал американский президент.

Напомним, что ммериканскую делегацию возглавят специальный представитель американского президента Стив Виткофф и советник и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер. Встреча лицом к лицу не состоится – общение будет идти при посредничестве Омана.

После приземления в Женеве Аракчи сообщил, что прибыл с конкретными идеями для достижения справедливого соглашения, однако подчеркнул: Иран не согласится вести переговоры под давлением и угрозами.

Накануне возобновления переговоров заместитель министра иностранных дел Исламской республики Маджид Тахт-Раванчи заявил в интервью телеканалу BBC, что Иран готов к компромиссам. "Однако мяч на стороне США, американцы должны показать, что они всерьез стремятся к соглашению", – отметил он.

Одновременно Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции начали масштабные учения в Ормузском проливе и Персидском заливе. Также сообщается об испытании Ираном "стратегического оружия" на островах Абу-Муса, Малый и Большой Томб, острове Сирри в Персидском заливе.

Мир
