Выселенный за неоплату счетов арендатор заплатит семье Бар Рафаэли 175 тысяч шекелей

Мировой суд Бат-Яма обязал Авидана Гова, арендовавшего квартиру в тель-авивском жилищном комплексе "Блу" у семьи топ-модели Бар Рафаэли, выплатить 175 тысяч шекелей компенсации, сообщает портал Walla.

Родители топмодели, Рафаэль и Ципи Рафаэли, сдали квартиру Гову в 2019 году. Через несколько месяцев Гов прекратил выплачивать арендную плату, однако отказывался освобождать жилье.

Когда Рафи Рафаэли пришел с требованием погасить долг, Гов заявил, что тот напал на него, вызвал полицейский патруль и скорую помощь, а сыну семьи Дору Рафаэли отправил сообщения с угрозами передать видеозаписи "нападения" в СМИ.

В январе 2020 года в почтовые ящики жильцов комплекса "Блу" были разложены листовки, в которых утверждалось, что семья Рафаэли находится "на грани финансового краха", с призывом помочь им продать имущество до введения внешнего управления – с указанием личного номера телефона Рафи Рафаэли. Камеры видеонаблюдения зафиксировали Гова, раскладывающего письма по ящикам в ночное время.

В дальнейшем в одном из торговых центров на севере Тель-Авива появились ещё более оскорбительные листовки: членам семьи приписывались уголовные судимости, сексуальные домогательства, дача взяток и уклонение от уплаты налогов.

После этого Гов выступил на телевидении, повторив свои обвинения и назвав членов семьи Рафаэли "мошенниками", имеющими связи с криминальным миром.

Суд постановил, что действия Гова носили злонамеренный характер и преследовали одну цель – отвлечь внимание от необходимости оплатить долги.