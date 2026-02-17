x
17 февраля 2026
|
последняя новость: 10:03
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
17 февраля 2026
|
17 февраля 2026
|
последняя новость: 10:03
17 февраля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Ракетный удар по рынку в Судане, десятки погибших

Судан
время публикации: 17 февраля 2026 г., 08:56 | последнее обновление: 17 февраля 2026 г., 08:59
Ракетный удар по рынку в Судане, десятки погибших
AP

По меньшей мере 28 человек погибли и десятки получили ранения в суданском регионе Кордофан, когда выпущенные беспилотным летательным аппаратом ракеты взорвались на рынке города Содари.

"Атака произошла, когда рынок был переполнен людьми, включая женщин, стариков и детей, что делает ее еще более трагической", – сообщила правозащитная группа Emergency Lawyers, призывая стороны отказаться от использования дронов. В заявлении отмечается, что число жертв может возрасти.

Северный Кордофан – арена ожесточенной борьбы между суданскими правительственными войсками и оппозиционными "Силами быстрой поддержки", которые пытаются окружить столицу провинции – город аль-Убейд. Обе стороны задействуют беспилотники.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 07 февраля 2026

В Судане жертвами военизированной группировки стали более 20 человек
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 12 января 2026

Правительство Судана после трех лет войны вернулось в Хартум