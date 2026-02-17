Ракетный удар по рынку в Судане, десятки погибших

По меньшей мере 28 человек погибли и десятки получили ранения в суданском регионе Кордофан, когда выпущенные беспилотным летательным аппаратом ракеты взорвались на рынке города Содари.

"Атака произошла, когда рынок был переполнен людьми, включая женщин, стариков и детей, что делает ее еще более трагической", – сообщила правозащитная группа Emergency Lawyers, призывая стороны отказаться от использования дронов. В заявлении отмечается, что число жертв может возрасти.

Северный Кордофан – арена ожесточенной борьбы между суданскими правительственными войсками и оппозиционными "Силами быстрой поддержки", которые пытаются окружить столицу провинции – город аль-Убейд. Обе стороны задействуют беспилотники.