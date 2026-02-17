В Алеппо сотрудниками сил безопасности Сирии застрелен певец Джамаль Асаф, который был известным сторонником Башара Асада и во время гражданской войны выступал с песнями, призывающими к расправам над противниками режима.

По одной из версий, причиной гибели певца, которого называли "соловьем Асада", стала его творческая деятельность – противники свергнутого диктатора расплатились с ним за песни, в которых он призывал сбрасывать "бочковые бомбы" на районы под властью оппозиции.

Министерство внутренних дел Сирии изображает другую картину: его сотрудники проводили в Алеппо операцию против сети наркоторговцев. Один из подозреваемых начал по ним стрелять и был уничтожен ответным огнем. Только потом выяснилось, что это Джамаль Асаф.