x
17 февраля 2026
|
последняя новость: 10:03
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
17 февраля 2026
|
17 февраля 2026
|
последняя новость: 10:03
17 февраля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Силы безопасности Сирии застрелили в Алеппо певца Джамаля Асафа, "соловья Асада"

Сирия
время публикации: 17 февраля 2026 г., 09:32 | последнее обновление: 17 февраля 2026 г., 09:36
Силы безопасности Сирии застрелили в Алеппо певца Джамаля Асафа, "соловья Асада"
AP Photo/Omar Albam

В Алеппо сотрудниками сил безопасности Сирии застрелен певец Джамаль Асаф, который был известным сторонником Башара Асада и во время гражданской войны выступал с песнями, призывающими к расправам над противниками режима.

По одной из версий, причиной гибели певца, которого называли "соловьем Асада", стала его творческая деятельность – противники свергнутого диктатора расплатились с ним за песни, в которых он призывал сбрасывать "бочковые бомбы" на районы под властью оппозиции.

Министерство внутренних дел Сирии изображает другую картину: его сотрудники проводили в Алеппо операцию против сети наркоторговцев. Один из подозреваемых начал по ним стрелять и был уничтожен ответным огнем. Только потом выяснилось, что это Джамаль Асаф.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook