ЦСБ: темпы роста экономики Израиля в 2025 году превысили прогнозы

По предварительной оценке Центрального статистического бюро, в 2025 году объемы израильской экономики выросли на 3,1%, превысив все последние прогнозы, говорившие о росте на 2,8-2,9%.

ВВП на душу населения вырос на 1,7% после двух подряд лет снижения.

ВВП делового сектора, отражающий экономическую активность, вырос в 2025 году на 3,4%, в том числе в последнем квартале года – на 7,1% в годовом исчислении.

Промышленность, горнодобывающий и карьерный сектор выросли на 9,1%. Строительная отрасль выросла на 8,9%, инвестиции в жилищное строительство выросли на 16%. Сектор информации и коммуникаций, представляющий хайтек-индустрию, вырос на 4,7%.

Частное потребление выросло на 2,6%, в том числе текущее потребление на душу населения (продукты питания, жильё, услуги) выросло на 1,6%, а расходы на товары длительного пользования (бытовая техника, мебель, автомобили) снизились на 10%.

Капитальные инвестиции выросли на 8,1%, экспорт вырос на 6,1%.