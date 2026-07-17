В Газе ликвидирован полевой командир ХАМАСа, удерживавший в плену Аверу Менгисту

ЦАХАЛ и ШАБАК опубликовали совместное заявление о ликвидации террориста, который играл ключевую роль в удержании заложников в секторе Газы и процессе их передачи Израилю, а также отвечал за пропагандистскую деятельность ХАМАСа в бригаде Хан-Юниса.

В четверг 16 июля в районе Хан-Юниса был нанесен точечный удар, в результате которого был уничтожен террорист Анас Махмад Ахмад Хамдан, командир роты террористической организации ХАМАС.

По данным ЦАХАЛа и ШАБАКа, на протяжении многих лет, в том числе во время войны, Хамдан был ближайшим помощником руководителей военного крыла ХАМАСа Мухаммада Дэйфа и Рафаа Саламе.

На протяжении всей войны он непосредственно участвовал в удержании заложников и отвечал за их съемку во время церемоний освобождения. Кроме того, еще до начала войны он участвовал в удержании Аверы Менгисту.

В последнее время Хамдан занимался подготовкой террористов и пытался продвигать планы атак против военнослужащих ЦАХАЛа и граждан Государства Израиль. Он представлял непосредственную угрозу для израильских сил, действующих в секторе Газы, и был ликвидирован в результате высокоточного авиаудара.