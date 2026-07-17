Кадетский чемпионат Европы по легкой атлетике. Установлен рекорд Израиля

В Риети, Италия, проходи кадетский чемпионат Европы по легкой атлетике (спорсмены до 18 лет).

В предварительном забеге на дистанции 400 метров с барьерами 16-летняя чешка Линда Боткова установила рекорд турнира - 56.79 секунды.

17-летняя Хила Варсано установила рекорд Израиля для спортсменов не старше 18 лет - 1 минута 2 сотых секунды. Израильтянка вышла в полуфинал.

Элли-Кейт Макрей выиграла забег 3, установив рекорд Ирландии для спортсменов не старше 18 лет - 59.09 секунды.

Двое израильтян вышли в финал на дистанции 2000 метров с препятствиями.

Авив Охман преодолел дистанцию за 5 минут 53.63 секунды.

Идо Ноам опередил его на 4 десятых секунды.