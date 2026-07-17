В районе Хеврона полиция задержала пятерых "камнеметателей"
время публикации: 17 июля 2026 г., 19:42 | последнее обновление: 17 июля 2026 г., 19:50
В районе Хеврона полиция задержала пятерых палестинцев, они подозревается в том, что бросали камни в поселенцев недалеко от Маале-Тидхар.
По предварительным данным, двое израильтян пасли овец, когда палестинцы начали забрасывать их камнями. В результате нападения израильтяне получили легкие травмы.
После прибытия на место сил ЦАХАЛа подозреваемые скрылись, однако вскоре были найдены и задержаны.