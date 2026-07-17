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Израиль

В районе Хеврона полиция задержала пятерых "камнеметателей"

Иудея и Самария
время публикации: 17 июля 2026 г., 19:42 | последнее обновление: 17 июля 2026 г., 19:50
В районе Хеврона полиция задержала пятерых "камнеметателей"
Nasser Ishtayeh/Flash90

В районе Хеврона полиция задержала пятерых палестинцев, они подозревается в том, что бросали камни в поселенцев недалеко от Маале-Тидхар.

По предварительным данным, двое израильтян пасли овец, когда палестинцы начали забрасывать их камнями. В результате нападения израильтяне получили легкие травмы.

После прибытия на место сил ЦАХАЛа подозреваемые скрылись, однако вскоре были найдены и задержаны.

Израиль
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