В районе Хеврона полиция задержала пятерых "камнеметателей"

В районе Хеврона полиция задержала пятерых палестинцев, они подозревается в том, что бросали камни в поселенцев недалеко от Маале-Тидхар.

По предварительным данным, двое израильтян пасли овец, когда палестинцы начали забрасывать их камнями. В результате нападения израильтяне получили легкие травмы.

После прибытия на место сил ЦАХАЛа подозреваемые скрылись, однако вскоре были найдены и задержаны.