Рабочий комитет парламентских помощников добился улучшения условий труда

Рабочий комитет парламентских помощников Кнессета сообщил о достижении соглашения с руководством парламента, завершив тем самым затяжной трудовой конфликт, в ходе которого помощники угрожали сорвать законодательную работу и нарушить обычный порядок деятельности Кнессета.

Как сообщает в пятницу 17 июля новостная служба 14 канала ИТВ, конфликт возник из-за недовольства помощников условиями работы, не соответствующими, по их мнению, высокой нагрузке, включая ненормированный рабочий день и сопровождение сложных законодательных процедур.

Впервые парламентские помощники коалиции и оппозиции объединились, используя в качестве рычага давления угрозу массового отсутствия на работе, что могло парализовать законодательный процесс.

Заключенное соглашение предусматривает ряд улучшений условий труда, включая увеличение компенсации за проживание в гостинице с 400 до 550 шекелей за ночь, бесплатное питание в случае ночной работы, а также организованные обеды во время продолжительных заседаний пленума Кнессета.

В сообщении отмечается, что еще в ходе нынешней каденции профсоюзу удалось добиться повышения базовой заработной платы на 7% и увеличения стоимости праздничных подарков до 500 шекелей. Кроме того, был организован специализированный курс подготовки парламентских помощников совместно с Кнессетом, выпускники которого получили денежный грант.