Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в среду, 17 июня, ожидается небольшое повышение температуры, в основном, на севере. В некоторых местах возможна переменная облачность, на большей части страны ясно.

В Иерусалиме – 18-29 градусов, в Тель-Авиве – 23-28, в Хайфе – 23-27, в Эйлате – 28-38, в Беэр-Шеве – 20-32, на побережье Мертвого моря – 26-36, в Ашкелоне и Ашдоде – 23-29, в Ариэле – 20-30, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 23-34, на Голанских высотах – 20-30.

Температура воды у побережья Средиземного моря – 26 градусов, высота волн 40-70 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть юго-западный и северо-западный ветер (до 25 км/ч), в районе Хайфы – юго-западный и северо-западный ветер (до 25 км/ч), в районе озера Кинерет – юго-западный ветер (до 30 км/ч), в районе Эйлатского залива – северный и северо-восточный ветер (до 35 км/ч).